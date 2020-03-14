YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Zara’ya özel eğitim merkezi yapılacak

Zara’ya özel eğitim merkezi yapılacak

SİVAS HABERLERİ  | 14.03.2020 12:44 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesine özel eğitim merkezi yapılacak.AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur birlikteliğinde, Zara ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.Beraberindeki heyet ile birlikte Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi inşaatını gezen Soluk, buradaki incelemelerin ardından eski Atatürk Anaokulu binası arsasının olduğu bölgeyi gezdi.

Sivas’ın Zara ilçesine özel eğitim merkezi yapılacak.
AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur birlikteliğinde, Zara ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.
Beraberindeki heyet ile birlikte Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi inşaatını gezen Soluk, buradaki incelemelerin ardından eski Atatürk Anaokulu binası arsasının olduğu bölgeyi gezdi. Burada açıklama yapan Soluk, “Öğrencilerimizin modern ve donanımlı bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla, özel mimarisiyle okullarımızın yoğunlukta olduğu bölgede, özel eğitim merkezimizi inşa edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

Sivas Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
12:46
İkindi
16:06
Akşam
18:44
Yatsı
20:02

Sivas Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Bahar Eczanesi
Merkez
Tuğut Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Sivas’ta ekmek fırınları denetlendi

Sivas’ta ekmek fırınları denetlendi

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü

Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.