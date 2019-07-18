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Zargo Toure Gençlerbirliği'nde

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.07.2019 17:00 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti.

Zargo Toure Gençlerbirliği'nde

Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Stoperde görev yapan Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etti.

Türkiye'ye Lorient'ten gelen savunma oyuncusu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıktı. (AA)

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