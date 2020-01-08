ZBEÜ’de “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı” düzenlendi

BEÜ Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı’na üniversitenin farklı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında görev yapan 95 akademisyen katıldı.

Programda konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Arslan, merkezin temel amaçlarından birisinin yükseköğretimde daha kaliteli eğitim hizmetleri verilmesini sağlamak ve eğitim hizmetleri konusunda yeni yaklaşımlar, yöntemler konusunda öğretim elemanlarını bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Arslan, “Bu bağlamda, sertifika programına katılım sağlayan üniversitemizin değerli akademisyenlerine, Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan öğretim üyelerimizin katkılarıyla bir eğitim semineri verdik. Bu çalışmanın, hem akademisyenlerimize hem de üniversitemizin kalite süreçlerine katkı sunacağını düşünüyorum. Merkez faaliyetlerinin yapılmasında bizleri destekleyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere, eğitimi veren öğretim üyelerimize ve eğitime katılan tüm akademisyenlere teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Eğiricilerin Eğitim Sertifika Programında Dr. Öğr. Üyesi Murat İnce “Nitelikli Öğretim”, Dr. Öğr. Üyesi Okan Bilgin “ Etkili İletişim ve Motivasyon”, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Turan “Sınıf Yönetimi”, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Serhat Gözütok “ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” konuları hakkında eğitim verdi.

Program, kursun gerçekleşmesini sağlayan öğretim üyelerine teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

