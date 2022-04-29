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Zehirlenme şüphesiyle kızını yitiren anne, diğer evladı için umutla bekliyor

29.04.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yedikleri yemekten zehirlendiği şüphesiyle bir çocuğunu kaybeden Hasret Mercankaya: - "Bir çocuğumu yeni gömdüm toprağa, diğeri yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Bir anne için korkunç bir şey. Kanser umurumda bile değil, yeter ki Ege iyileşsin" - "Kızımın otopsi raporu 2 ila 4 ay arasında çıkacakmış. Lütfen otopsi raporu bir an önce çıksın. Diğer çocuğuma umut olur belki"

Zehirlenme şüphesiyle kızını yitiren anne, diğer evladı için umutla bekliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde restoranda yediği yemekten zehirlendiği öne sürülen ve hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki çocuğun annesi, aynı şüpheyle yoğun bakımda tedavisi süren 4 yaşındaki oğlunun sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Kızları Ece'yi 20 Nisan'da toprağa veren Hasret ve Cihan Mercankaya çifti, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi süren oğullarının durumunu takip ettikleri Bornova'daki yakınlarının evinde AA muhabirine açıklama yaptı.

Anne Mercankaya, kendisine, yaşadıkları Belçika'da yaklaşık 1 ay önce meme kanseri teşhisi konduğunu, olay günü de Didim'den İzmir'e pet çekimi için geldiklerini, yemek yedikten sonra yolda bir rahatsızlık hissetmediklerini anlattı.

Gece kendisi ve çocuklarının kusmaya başladığını, baş dönmesi yaşadıklarını aktaran Mercankaya, başvurdukları hastanenin acil servisinde kan tahlili yapıldığını, kendilerine "önemli bir şey yok" denerek eve gönderildiklerini iddia etti.

Çocukların kusmaya devam etmesi üzerine hastaneye 4 kez daha gittiklerini, kendileriyle ilgilenilmeyince durumu ağırlaşan kızlarını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdüklerini söyleyen Mercankaya, "Kızımı hemen yoğun bakıma aldılar. Biz evde kaldık Ege'yle. Sabah kalkınca onun da elleri buz kesti, kalbi çok atıyordu. Aydın'a gittiğimizde onu da doğrudan yoğun bakıma aldılar. Onu hastaneye bıraktım, kızımın öldüğünü öğrendik." diye konuştu.

Kızının ölümüne inanamadığını, bunu anlamaya çalışırken oğlunun Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edildiğini belirten Mercankaya, 10 gündür yoğun bakımda bulunan Ege'nin sağlığına kavuşması için umutla beklediklerini dile getirdi.

Acılı anne şunları kaydetti:

"İkisi birden yok oldular. Ve nedeni yok. Çok saçma. Kanser tedavim önemli değil, yeter ki Egem iyileşsin. Ben hastalığımı umursamıyordum, geçer. Bak gitti, yoklar... Kocaman bir boşluk. Birini yeni gömdüm toprağa, diğeri yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Bu bir anne için korkunç. Kızımın otopsi raporu 2 ila 4 ay arasında çıkacakmış. Lütfen otopsi raporu bir an önce çıksın. Diğer çocuğuma umut olur belki. Diğer çocuğumu da kaybetmek istemiyorum."

Baba Cihan Mercankaya da oğullarının sağlığına kavuşması için umutla beklediklerini, bu süreci atlattıktan sonra konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Eşiyle birlikte çocuklarının videolarını izlediklerini anlatan acılı baba, "Allah'tan en büyük isteğim oğluma kavuşmak. Başka bir şey istemiyorum." diye konuştu.

Öte yandan yoğun bakım servisinde tedavi gören Ege Mercankaya'nın durumunun iyiye gittiği ancak tedavi kapsamında uyutulmaya devam edildiği belirtildi.

- Olay

İzmir'den 13 Nisan'da Didim'e giderken Gaziemir'deki bir restoranda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ece Mercankaya, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmiş, 20 Nisan'da toprağa verilmişti. 4 yaşındaki Ege Mercankaya ise Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edilmişti.

Zehirlenme şüphesiyle kızını yitiren anne, diğer evladı için umutla bekliyor

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