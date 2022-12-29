Zenne Azad Katarsis'e anlattı! "Benim cinsel aşkla işim yok! Ben cinsiyetsizim"

Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın konuğu Zenne Azad Kaan oldu. Konservatuvara giden ve kendini geliştiren Azad Kaan ayrıca hacca da gittiğini açıkladı. "Ben yolunu kaybetmiş bir dansözüm, dans ederken hayatın anlamını buluyorum" diyen Zenne Azad sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman dansçı olmak istemedim fakat kader bu ya her şey değişti kendimi dans ederken buldum, zenne oldum. Çocukluğumdan beri kendime niye doğdum, misyonum nedir? Dansla bunu buldum."

"Kadın gibi dans eden erkek hep toptur, dönmedir, böyle söylenir. Dansçı dansçıdır aslında cinselliği yoktur. Fakat bizim kültürde oryantal açık ve pullu giyindiğimiz için bu ön yargı doğal" diyen Zenne Azad dans ederken kendisini değişik hissettiğini söylüyor.

YAŞADIĞI ŞOKU ANLATTI

Zenne Azad ayrıca ilk sahneye çıktığında yaşadığı bir şoku da anlattı:

"Almanay'da sahneye çıktım, tanıdığım kimse olmayacak diye düşünmüştüm. Örtünün altından yılan gibi dans ederek çıktım örtüyü açtım, karşımda o yaşadığım kasabada üç bin Türk var, ağzına düşeceğim herkes orada. Yandım dedim. Babam da cami yönetiminde, eve gidemem dedim. Ama dans sonrasında çok beğendiler. ben şaştım kaldım."

Zenne Azad babasının bir dönem kendisini evlatlıktan red edeceğini söylediğini "Kostüm giyip pavyona çıkarsan bu iş biter" dediğini de anlattı.

"BEN CİNSİYETSİZİM"

Zenne Azad Türkiye'de dans etmeyi bıraktığını söyleyerek "Oryantal yapan gaydir" algısına da yanıt verdi:

"Benim cinsel aşkla bir işim yok artık dua ederken utanırdım, Allah'ım derdim hem aldatıldım, aşk bana haram kılındıysa bu hasreti içimden al. Bir kadınla evlensem, yine uymaz. Gay misin değil, trans mısın değil. Ben cinsiyetsizim. Aşk yok hasretini çekmiyorum artık."

