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Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi

13.06.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi.

Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi

Avustralya Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen "Geleceğin Bilim İnsanları" projesi kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne yoğun ilgi gösterildi.

Etkinliğe katılanlar teleskoplardan yıldızları, gezegenleri ve gök cisimlerini gözlemledi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliğinden konsolos Scott Holt, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Holt, "Avustralya hükümeti için böyle bir projeye destek vermek gurur verici. Çocuklarla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise kalenin Türkiye'nin en iyi gökyüzünün izlendiği noktalardan biri olduğunu bildirdi.

Kalede gündüz birçok atölye çalışmalarının yapıldığını aktaran Coşkun, yüzlerce çocuğun kalede gökyüzünü izleyeceğini kaydetti.

Etkinliğe katılan Semra Kızılkaya da kalede gerçekleştirilen etkinliği görünce kalabalık bir arkadaş grubu olarak geldiklerini belirtti.

Kızılkaya, "Zerzevan Kalesi'ndeki gökyüzü gözlem etkinliğine ilk kez geldim. Bu kadar uzak nesneleri yakından görmek muazzam bir duygu uyandırdı. Burada büyülü bir atmosferdeymiş gibi hissettim." dedi.

Baver Çetiner ise gökyüzünü gözlemlerden yıldızları ve gezegenleri görmek heyecan verici olduğunu ifade etti.

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