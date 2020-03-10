ZEYDER’den Başkan Kurt’a teşekkür plaketi

Sivrihisar Zey Köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (ZEYDER) yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete ZEYDER Başkanı Mehmet Ali Uz ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Yeni kurulan dernekleri ve Zey Köyü hakkında bilgi veren Mehmet Ali Uz, Başkan Kurt’un Sivrihisar halkına ve derneklerine her zaman destek verdiğini belirtti. Bu destek için Başkan Kurt’a teşekkür eden Uz, Odunpazarı Belediyesi ile daha fazla iş birliği içinde olmak istediklerini ifade etti.

ZEYDER Başkanı Mehmet Ali Uz ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin hemşehri derneklerine her zaman önem verdiğini söyledi. Hemşehri derneklerinin kültürün yeni nesillere aktarılarak unutulmasını engellediğini kaydeden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak bu derneklere destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

