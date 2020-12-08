Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı’ndan Güder’e ziyaret

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman ve yönetimini makamında ağırlayan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’daki Sivil Toplum Kuruluşları farklı düşüncelere ve mezhepsel farklılıklara sahip bile olsa, herkesin arasındaki uyum Malatya’mızı yaşanabilir bir kent haline getirmiştir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman, Vakıf Müdürü Ergün Karaca ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette, Vakıf olarak Malatya genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Karaduman, aynı zamanda Başkan Güder’in görüş ve önerilerini de dinledi. Başkan Güder’de inanç değerlerinin bütünleştirilmesi noktasında Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı’nın göstermiş olduğunuz gayret, çaba ve faaliyetleri yürekten kutladığını belirtti.

“Başkanımız bizlerle yakın ilişki içerisindedir”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e istişare ziyaretinde bulunduklarını aktaran Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman, “Çok değerli Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder’i ziyaret ediyoruz. Kendisine hem teşekkürlerimizi sunduk hem de pandemi konusunda vakfımız ile yürütülen çalışmalar konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Kendileri bizlerle çok yakın ilişki içerisindedir. Başkanımız bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarda oldukça başarılı oldu. Yakın ilgisinden ve çalışmalarından dolayı sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.