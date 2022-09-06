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  4. Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi! "Düğmesini açık unutmuşsun"

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi! "Düğmesini açık unutmuşsun"

06.09.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NEJ'in Paro şarkısına 'Ara' adıyla cover yapan Zeynep Bastık, müzik kariyerinde bir hayli aktif olarak rol alıyor. Bunun yanı sıra hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde bulunan şarkıcıdan bir iddialı paylaşım daha geldi.

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi! "Düğmesini açık unutmuşsun"

Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalarda boşanma ile gündemdeydi. Müzik kariyerindeki hızlı çıkışına devam eden şarkıcı, birbirinden iddialı sosyal medya pozlarıyla da göz önünde bulunmaya devam ediyor.

SÜPER MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Zeynep Bastık, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından süper mini şortuyla poz verdi.

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi!

Bastık'ın peş peşe yayınladığı pozların birinde düğmelerin kapalı olması, diğerinde ise açık olması dikkat çekti.

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi!

O poza takipçileri, "Düğmesini açık unutmuşsun", "Dedim felaket" yorumları geldi.

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi!

İÇ ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla kamera karşısına geçmişti.

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi!

O poz ile uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi!

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi!

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi!

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi!

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi!

Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya
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