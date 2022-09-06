Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi! "Düğmesini açık unutmuşsun"

Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalarda boşanma ile gündemdeydi. Müzik kariyerindeki hızlı çıkışına devam eden şarkıcı, birbirinden iddialı sosyal medya pozlarıyla da göz önünde bulunmaya devam ediyor.

SÜPER MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Zeynep Bastık, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından süper mini şortuyla poz verdi.

Bastık'ın peş peşe yayınladığı pozların birinde düğmelerin kapalı olması, diğerinde ise açık olması dikkat çekti.

O poza takipçileri, "Düğmesini açık unutmuşsun", "Dedim felaket" yorumları geldi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla kamera karşısına geçmişti.

O poz ile uzun bir süre gündemde kalmıştı.





