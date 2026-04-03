Murat Övüç tahliyesinin ardından çok değişti! 'Murat Abi olacağım'

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 20 Aralık 2025’ten bu yana tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartıyla 102 gün sonra tahliye edildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra ilk paylaşımını ailesiyle birlikte yapan Övüç, duygularını “Bin şükür evlatlarıma kavuştum” sözleriyle ifade etti.

Övüç çektiği videoda "Çok özleştik, tam 3 ay 10 gündür sizlerden uzaktayım. Hakikaten burnumda tütüyorsunuz. 3 ay boyunca kafamı dinledim. Rehabilite oldum. Özellikle Çorlu Karatepe İnfaz Kurumu'na, müdürlerine çok teşekkür ediyorum. Bütün mahkumlarla çok güzel ilgileniyorlar ve hepsiyle tek tek alakadar oluyorlar. Benimle de ilgilendiler çok teşekkür ediyorum. Çok güzel 3 ay kafa dinledim" ifadelerini kullandı.

Ardından çektiği bir diğer videoda ise Övüç, çocuklara 23 Nisan sürprizi yapacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'MURAT ABİ OLARAK YOLUMA DEVAM EDECEĞİM'

"Yoğun telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. 'Bir değişim mi var', 'Nedir bu', 'Bir ağır gördük' seni. Evet, bundan sonra çok ağır olacağım. Çünkü evlatlar izliyor bizi, genç nesil izliyor bizi. Onlara güzel örnek olmak adına, onlarla güzel diyalog kurmak adına, onların Murat Abi'si olmaya, onlarla güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurmaya, onların gözünde iyi bir insan, temiz bir insan olmak adına Murat Abi olarak yoluma devam edeceğim.

23 Nisan Çocuk Bayramı geliyor. Ben kendi adıma birçok çocuğu mutlu edeceğim. Ne istiyorlarsa, ne ihtiyaçları varsa en az 50 tane evladımızı mutlu edeceğim. Murat Abi olmaya devam edeceğim. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun."