Murat Övüç tahliyesinin ardından çok değişti! 'Murat Abi olacağım'

Öznur Yaslı İkier

Tahliye olduktan sonra ailesiyle ilk paylaşımını yapan Murat Övüç, çektiği yeni videoyla gündeme geldi. Tahliyesinin ardından çok değişen Övüç "Bundan sonra çok ağır olacağım... Çünkü evlatlar izliyor bizi... Temiz bir insan olmak adına Murat Abi olarak yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 20 Aralık 2025’ten bu yana tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartıyla 102 gün sonra tahliye edildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra ilk paylaşımını ailesiyle birlikte yapan Övüç, duygularını “Bin şükür evlatlarıma kavuştum” sözleriyle ifade etti.

Murat Övüç tahliyesinin ardından çok değişti! Murat Abi olacağım 1

Övüç çektiği videoda "Çok özleştik, tam 3 ay 10 gündür sizlerden uzaktayım. Hakikaten burnumda tütüyorsunuz. 3 ay boyunca kafamı dinledim. Rehabilite oldum. Özellikle Çorlu Karatepe İnfaz Kurumu'na, müdürlerine çok teşekkür ediyorum. Bütün mahkumlarla çok güzel ilgileniyorlar ve hepsiyle tek tek alakadar oluyorlar. Benimle de ilgilendiler çok teşekkür ediyorum. Çok güzel 3 ay kafa dinledim" ifadelerini kullandı.

Ardından çektiği bir diğer videoda ise Övüç, çocuklara 23 Nisan sürprizi yapacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Murat Övüç tahliyesinin ardından çok değişti! Murat Abi olacağım 2

'MURAT ABİ OLARAK YOLUMA DEVAM EDECEĞİM'

"Yoğun telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. 'Bir değişim mi var', 'Nedir bu', 'Bir ağır gördük' seni. Evet, bundan sonra çok ağır olacağım. Çünkü evlatlar izliyor bizi, genç nesil izliyor bizi. Onlara güzel örnek olmak adına, onlarla güzel diyalog kurmak adına, onların Murat Abi'si olmaya, onlarla güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurmaya, onların gözünde iyi bir insan, temiz bir insan olmak adına Murat Abi olarak yoluma devam edeceğim.

Murat Övüç tahliyesinin ardından çok değişti! Murat Abi olacağım 3

23 Nisan Çocuk Bayramı geliyor. Ben kendi adıma birçok çocuğu mutlu edeceğim. Ne istiyorlarsa, ne ihtiyaçları varsa en az 50 tane evladımızı mutlu edeceğim. Murat Abi olmaya devam edeceğim. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktıGülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı
Yeni fragman sonrası seyirci sitem etti: "Artık yeter!"Yeni fragman sonrası seyirci sitem etti: "Artık yeter!"

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

