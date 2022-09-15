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  4. "Zeynep Tosun X Trendyol" sonbahar-kış koleksiyonu satışa çıktı

"Zeynep Tosun X Trendyol" sonbahar-kış koleksiyonu satışa çıktı

15.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

80’lerin sert ve lüks yapısından ilham alan modacı Zeynep Tosun’un kadın ve erkek kreasyonuna Trendyol üzerinden ulaşılıyor

İSTANBUL (AA) - Trendyol, tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Tosun ile sonbahar-kış sezonuna özel bir koleksiyon hazırladı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, bugün moda severlerle buluşan ve "No Cool Kids in Fashion" mottosunu temel alarak tasarlanan Zeynep Tosun x Trendyol koleksiyonu, 80’ler döneminin ikonik altın heykel betimlemeleri ile lüks hayatın yansımalarını birleştiriyor.

Tosun, Trendyol için ürettiği kreasyonda ilk defa erkek koleksiyonunu da moda severlerin beğenisine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen modacı Zeynep Tosun, ilk kez erkek koleksiyonu yaptığını belirterek, "Bu benim için kendimi sınadığım ve farklı bir koleksiyon oldu. Hafif bir geçişle gerçekten cool ve zamansız parçalara imza atmak istedim." ifadelerini kullandı.

80’li yılların çarpıcı tasarımlarını ilham verici bulduğunu ifade eden Tosun, toplam 71 opsiyondan oluşan koleksiyonuna ilişkin "Vatkalı dik/sert omuzlar, altın aksesuarlarla birleşen acid yıkama efektli Jean parçalar, David Bowie ilhamlı desenler koleksiyonu domine ediyor. 80’lerin gece hayatını yansıtan parçalar ise kadife elbise ve tulumlarda, altın aksesuarlı beyaz takım elbiselerde ve renkli derin dekoltelerde göze çarpıyor." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonunun her parçası ile yakından ilgilendiğini kaydeden Tosun, şunları kaydetti:

"Şahsen ben her parçası ile yakından ilgilendim. Tatlı fikirli aksesuarlara ağırlık verdik. Mesela koleksiyon mottomuzu iç çamaşırlarında ve çoraplarda kullandık, görünümleri çok iyi tamamlayan parçalar oldu. Renklerde kesinlikle çok cesur olduğumuz bir kış bizi bekliyor. Fuşya, turuncu ve kırmızı renklerin ön plana çıktığı koleksiyonun feminin ve sert tarafını yansıtırken erkek koleksiyonu ve sokak hayatı tarafında asker yeşilleri, soluk pembeler ve retro kahve tonlarını görüyoruz."

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