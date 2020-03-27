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Zeytin Dalı Ekibi’nden gıda ve temizlik paketi

BURSA HABERLERİ  | 27.03.2020 13:21 | Son Güncelleme

Mudanya’nın manevi evlatları Zeytin Dalı ekibi, Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve temizlik paketi dağıtımına başladı.

Mudanya’nın manevi evlatları Zeytin Dalı ekibi, Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve temizlik paketi dağıtımına başladı. Mudanyalıların ilk gıda ve temizlik paketlerini Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz teslim etti.
Eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda, yakacak yardımlarına ve hasta nakil hizmetlerine kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Zeytin Dalı ekibi, Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler gereği dayanışmayı büyütüyor. Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı ekibi,
Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi Mudanyalılara gıda ve temizlik paketi dağıtmaya başladı. Görevlendirilen ekipler, sokağa çıkma yasağı bitene kadar iki günde bir ekmek dağıtımı da gerçekleştirecek.
Mudanyalıların ilk gıda ve temizlik paketlerini Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz teslim etti. Sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen projeleri arasında yer alan Zeytin Dalı’nın ilçedeki yüzlerce yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşa yardım eli uzatmayı sürdüreceğini belirterek, “Bu zor günlerde de ekiplerimiz hemşehrilerimizin yanında olacak. Mudanya’da kimse kimsesiz kalmayacak. Ekiplerimiz her zaman görevlerinin başında. Bu günleri dayanışmayla, paylaşmayla, birlik ve beraberlikle aşacağız” dedi.

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