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Zeytinburnu Kaymakamı’ndan korona virüs denetimi

20.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ilçede denetim yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ilçede denetim yaptı. Denetimlere uymayanlara ceza kesildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Sadece vatandaşların temel ihtiyaçları için yürüme mesafesinde bulunan noktalara gitmesine izin verilirken bu sabah saatlerinde Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ilçenin en işlek caddelerinden biri olan 58. Bulvar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetime çok sayıda polis ve zabıta ekibi de eşlik etti. Yapılan denetimlerde cadde üzerinde bulunan vatandaşlar tek tek durdurularak neden dışarıda olduğu soruldu. Ayrıca toplu taşıma ve diğer araçlarda tek tek durdurularak izin belgesi soruldu. İzin belgesi olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

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