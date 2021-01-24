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Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde şan eğitimi aldı, konservatuarı kazandı

24.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Hedefi Neşet Ertaş gibi bir sanatçı olmak olan Tolunay Kaygusuz’un Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’yle başlayan müzik serüveni, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda başarıyla devam ediyor.İstanbul Zeytinburnu’nda doğup büyüyen 21 yaşındaki Tolunay Kaygusuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı 3’üncü sınıf öğrencisi.

Hedefi Neşet Ertaş gibi bir sanatçı olmak olan Tolunay Kaygusuz’un Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’yle başlayan müzik serüveni, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda başarıyla devam ediyor.
İstanbul Zeytinburnu’nda doğup büyüyen 21 yaşındaki Tolunay Kaygusuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı 3’üncü sınıf öğrencisi. Kaygusuz’un küçük yaşlardan beri müziğe olan merakını eğitim hayatına taşıması ise, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’yle başladı. Zeytinburnu Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim aldığı ilk yıllarda bir konservatuara gitmesi gerektiğini kafasına koyan genç yetenek, “Bu işe bir yerlerden başlamalıyım” dedi. O sıralarda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilen ücretsiz ‘şan eğitimi’ derslerinden haberdar olur olmaz merkezin yolunu tuttu. Lise döneminde müzik derslerine aralıksız devam eden Tolunay Kaygusuz, burada aldığı eğitimle konservatuarın yetenek sınavlarını başarıyla kazandı.

“İkinci bir Neşet Ertaş gelecekse o ben olayım”
“Konservatuarı kazanmamda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin rolü çok büyük” diyen Kaygusuz’un ilgi alanı ise Türk Halk Müziği. Çocukluğundan beri Neşet Ertaş hayranı olan genç müzisyenin kariyerindeki en büyük hedefi, onun gibi bir sanatçı olmak. Yaklaşık 8 senedir Anadolu ezgilerini hem çalıp hem de seslendiren Kaygusuz, “Benim normalde asıl hedefim büyük bir sanatçı olabilmek. Neşet babayla büyüdüm. Hep onu örnek aldım. Bir gün ünlü bir sanatçı olabilirsem ikinci Neşet Ertaş ben olayım istiyorum” dedi.
Halen Zeytinburnu’nda ikamet eden Tolunay Kaygusuz, fırsat buldukça Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde hocalarıyla derslere katılıyor. Konservatuarın yetenek sınavlarının oldukça zor olduğunu söyleyen genç yetenek, “Konservatuar öncesi müzikle ilgiliydim ancak nota anlamında pek bir şey bilmiyordum. Yetenek sınavlarında zor konular vardır. Tek başıma başa çıkamayacağımı anlayınca destek almam gerekiyordu. Ve o desteği Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ndeki hocalarımdan aldım. Fırsat buldukça halen ziyaretlerine gidip, pratik yapmaya devam ediyorum. Bugün Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin vermiş olduğu eğitimler neticesinde başarıyla yoluna devam eden benim gibi birçok genç yetenek var. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan hocalarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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