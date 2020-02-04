YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Zeytinburnulu öğrencilere geri dönüşüm semineri verildi

Zeytinburnulu öğrencilere geri dönüşüm semineri verildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.02.2020 14:30 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediyesi, öğrencilere doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve atıkların geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla “Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi” semineri gerçekleştirdi.Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesiyle, Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulu’nda öğrencilerine yönelik çevre bilincinin oluşturulması, doğal kaynakların hızla tükendiği günümüz toplumunda ortaya çıkan atık miktarının azaltılması ve okullardaki hijyen kurallarını öğretmek amacıyla “Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi” semineri gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Belediyesi, öğrencilere doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve atıkların geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla “Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi” semineri gerçekleştirdi.
Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesiyle, Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulu’nda öğrencilerine yönelik çevre bilincinin oluşturulması, doğal kaynakların hızla tükendiği günümüz toplumunda ortaya çıkan atık miktarının azaltılması ve okullardaki hijyen kurallarını öğretmek amacıyla “Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi” semineri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve atıkların geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırılması konularında öğrencilerin bilinçlenmesi için düzenlenen seminerde, çevreyi kirletmeden, geri dönüşüm ürünlerini toplamak, ayırmak ve yeniden kullanıma kazandırmanın yolları ve bunun sonucundaki kazanımlar anlatıldı. Açılış konuşmasının ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, “Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi” işbirliğine dair protokolü imzaladı. Öğretim üyelerinin de yer aldığı seminere öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri de katıldı. Ardından miniklere fidan ve oyuncak dağıtıldı.

“Geri dönüştürülebilecek bir atığın çöpe gitmesi büyük israf”
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün başlattığımız bu proje iki projeyi bir araya getiriyor. Hem temiz bir okul, hem de sıfır atık konusunda Zeytinburnu’nun genelinde başlattığımız Haziran ayında ise tamamen sıfır atık projesine geçmemiz için büyük bir başlangıç. Bu projede okul görevlileri, öğretmenler ve en önemlisi siz sevgili öğrencilerimize eğitim verilecek. Hepimiz biliyoruz ki geri dönüştürülebilecek bir atığın çöpe gitmesi büyük israf. İnşallah el birliği ile Zeytinburnu’nu sıfır atık ilçesi haline getireceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.