YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin lira ceza kesildi

Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin lira ceza kesildi

09.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin lira ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, pitbull cinsi köpeğin kediye saldırması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 Eylül'de yaşanan olay sonrası kimliğini belirlediği köpeğin sahibi M.D'yi yakaladı.

M.D'ye "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem yapılırken 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Zeytinburnu 5 Telsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül'de 2 kişi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağacın dibinde uyuyan kediye saldırmış, çevredekiler tarafından yaklaşık 15 dakika sonra zorlukla köpekten kurtarılan kedi ölmüştü. Kedinin sahibi Saliha Biber de emniyete giderek köpeğin sahibi hakkında şikayetçi olmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toyota'dan batarya üretimine 5,6 milyar dolarlık yatırımToyota'dan batarya üretimine 5,6 milyar dolarlık yatırım
Basketbol: Hazırlık maçıBasketbol: Hazırlık maçı
İstanbul'daki bazı okullarda başlatılan "TELE Merkezlerinin Kurulması Projesi" tanıtıldıİstanbul'daki bazı okullarda başlatılan "TELE Merkezlerinin Kurulması Projesi" tanıtıldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul kedi

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:31
Öğle
13:07
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.