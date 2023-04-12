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Zeytinburnu'nda kreşteki çocuğun darbedilmesine ilişkin yargılanan 2 sanık beraat etti

12.04.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'ndaki bir kreşte 23 aylık kız çocuğunu uyutmaya çalıştıkları sırada darbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 kadın sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.C. ve E.Y.G. ile mağdur çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları, çocuk gelişim uzmanınca hazırlanan raporu mahkemeye sundu.

Raporda, öğretmen veya eğitimcilerin çocuğa herhangi bir şiddet eyleminin bulunmadığı, incelenen görüntülerde çocuğun yüzünün tülbentle örtülmesinin dış etkenleri azaltmak ve uykuya geçişi sağlamak amaçlı olduğu belirtildi.

Bunun uykuya geçişte uygulanan bir yöntem olduğu dile getirilen raporda, sanıkların kötü muamele kastının bulunmadığı, çocuk bakım alanındaki öğretilere ve kurallara aykırı bir durum olarak değerlendirilmediği kaydedildi.

Raporla ilgili söz verilen müşteki S.A. "Kendisi de bir anne. Okula kızımın uyku problemi olduğunu söylemiştim. Kendisi evde çocuğunun yüzünü tülbent ya da çarşafla kapatıp uyutuyor mu? Ağlayan çocuğunu zorla uyutuyor mu? Benim kızım görüntülerde haykıra haykıra ağlıyor. Şu an burada ağlamadığını söylüyorlar, yazık." ifadelerini kullandı.

Sanıklar Y.C. ve E.Y.G, kötü muamelede bulunmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, tülbent örtülen mağdura kötü muamele veya suç işleme kastında olunmadığı, tülbentin uykuya geçmesi gereken mağdurun dış etkenlerden muhafaza edilmesi amacıyla örtüldüğü değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme, suç kastıyla hareket etmediklerini değerlendirdiği sanıkların beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 aylık kızını Zeytinburnu'ndaki bir kreşe gönderen şikayetçi S.A'nin çocuğun bacaklarında morluklar olduğunu görmesi üzerine kreş görevlileri hakkında 21 Eylül 2022'de şikayetçi olduğu, bununla ilgili alınan raporda da çocuğun hayati tehlike geçirmediği ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilmişti.

Bilirkişi raporuna göre, kızar vaziyetteki görevli kadınlar E.Y.G. ve Y.C'nin, ayaklarında sallayarak uyutmaya çalıştıkları çocuğu yastıkla hızlıca kaldırıp bıraktıkları, hızlıca sağa sola salladıkları, elini ayaklarını tuttukları, ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri çocuğun ağzına zorla emzik sokmaya çalıştıkları, yüzünü ve bedenini komple örttükleri ifade edilen iddianamede, sanıkların mağdurun uyuması için üzerine bastırdıkları, yüzünü ve bedenini örttükleri, elleriyle ayaklarına bastırdıkları kaydedilmişti.

İddianamede, sanıkların "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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kreş beraat kasten yaralama

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