Zeytinburnu’nda pandemi nedeniyle ara verilen kültür sanat sezonu açıldı

Zeytinburnu’nda pandemi nedeniyle ara verilen kültür sanat faaliyetleri, 2020-2021 sezonu açılış programıyla başladı. Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu İstanbul’un ve Türkiye’nin kültür sanat faaliyetlerinde yıldız olmayı sürdürecek” dedi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle faaliyetlerine erken ara verilen Zeytinburnu kültür sanat sezonu, Ekim ayı itibarıyla Şifa isimli sergiyle yeniden başladı. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış programında konuşan Başkan Arısoy, “Geçtiğimiz yıl korona virüs salgını dolayısıyla sezonu erken kapatmak durumunda kalmıştık. En son mart ayının ortasında burada bir etkinlik yapılmıştı. Geçen süre zarfında hepimiz yeni normale adapte olurken, bir yanda neler yapabileceğimizi ne tür etkinlikleri nasıl yapabileceğimizi düşündük. Salgın devam ediyor. Etkinliklere devam etme kararını neden verdik? Çünkü artık bu salgınla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Bu sebeple bugünden itibaren hepimizin bildiği şartlar çerçevesinde yeni sezonumuzu açıyoruz. Burada da her yerde olduğu gibi maske, mesafe, temizlik başta olmak üzere korona virüsle ilgili bütün tedbirler alınarak kültür faaliyetleri icra edilecek” diye konuştu.

“Zeytinburnu İstanbul’un ve Türkiye’nin kültür sanat faaliyetlerinde yıldız olmayı sürdürecek”

Kültür sanat faaliyetlerinin dijital ortamda yayınlanacağını belirten Başkan Arısoy, “Kültür sanat faaliyetleri hem kişisel olarak gündelik faaliyetlerimizin hem de kurumsal faaliyetlerimizin hep başında geldi. Dolasıyla bu günlerde yeni şartlara uyum sağlayarak bu faaliyetlerin devam etmesine karar verdik. Yeni döneme özgü olarak bundan sonra buradaki etkinliklerimiz aynı anda dijital ortamdan da canlı olarak yayınlanacak. Seminerimiz, söyleşilerimiz salgın nedeniyle kültür merkezine gelemeyen izleyicilerimiz kültür sanat merkezine gelemeyen vatandaşlarımız dijital olarakta izlenebilecek. Kültür sanat faaliyetleri hem bizler için hem de ruhun ve bedenin hastalıklarıyla mücadele için vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Zeytinburnu İstanbul’un ve Türkiye’nin kültür sanat faaliyetlerinde yıldız olmayı sürdürecek. Öteden bu yana bizi takip eden kültür sanatseverlerin bu yıl tedbirli olarak bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Bu serginin açılışına gösterdiğiniz için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Tam pandemiyle uygun olarak şifa adında sergi hazırlamak istedik”

Serginin sahibi Seyit Ahmet Bursalı ise, “Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nin 2020-2021 yılı sanat açılışıyla ilgili sergi teklifi geldi. Bende o dönemde Kur’an-ı Kerim’de geçen nazar ve şifa ayetleriyle çalışma yapıyordum. Tam pandemiyle uygun olarak şifa adında sergi yapalım teklifi gelince bizde böyle bir sergi hazırlamak istedik. Bu senede benim 12 senelik eserlerim var. Bu çalışmaların bir tanesi en az 2-2,5 ay sürüyor” diye konuştu.

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