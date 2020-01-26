YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Zeytinyağı kalite yarışması kazananları madalyalarını aldı

Zeytinyağı kalite yarışması kazananları madalyalarını aldı

AYDIN HABERLERİ  | 26.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 8.

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 8. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık fuarı kapsamında ilk kez düzenlenen zeytinyağı kalite yarışması ödül töreni fuar alanında gerçekleştirildi.
Zeytinyağı kalite yarışması ödül törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger, Büyük Menderes Platformu Başkanı İbrahim Ayvazoğlu, yarışmaya katılım sağlayan firmalar ile fuar ziyaretçileri katıldı.
Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı Yusuf Küçük, Aydın Ticaret Borsası girişimleriyle 12 yıl önce kurulan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelinin çalışmaları devam etmektedir. Yarışma ile amacımız zeytinyağlarımızın kalitesini daha da yukarıya taşımaktır. Hafif ve güçlü olarak iki kategoride ilk kez düzenlenen yarışmaya katılım sağlayan firmalar ve yarışmada emeği geçen Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarına teşekkür etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, “8. Uluslararası Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında ilk kez düzenlenen zeytinyağı kalite yarışması ile amacımız ilimiz zeytinyağı markalarının artmasına ve zeytinyağı pazar payının artmasına katkı sağlamaktır. Yarışmaya 25 üretici ve firma katılım sağlamıştır. Yarışmaya katılım sağlaya firmalarımıza ve Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm firmalara katılım belgesi takdim edilerek, Bronz, gümüş ve altın madalyalar hafif ve güçlü kategorisinde dereceye girenlere takdim edildi.
Madalya almaya hak kazanan firmalar ise şu şekilde açıklandı:
Bronz hafif kategorisi kazananı 13 nolu numune ile başvuru yapan Pınar Saygın
Bronz güçlü kategorisi kazananı 7 nolu numune ile başvuru yapan Hüseyin Kaba
Gümüş Hafif kategorisi kazananı 3 nolu umune ile başvuru yapan Oliva Gıda San. Tic. Ltd.Şti.
Gümüş güçlü kategorisi kazananı 10 nolu numune ile başvuru yapan Zetay Tar.Ür.A.Ş.
Altın Hafif Kategorisi kazananı 23 nolu numune ile başvuru yapan Küp Yağ A.Ş.
Altın Güçlü kategorisi kazananı 16 nolu numune ile başvuru yapan Gıdatay Gıda ve Tar. A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Nazilli Belediyespor parkede galip geldiNazilli Belediyespor parkede galip geldi
Nazilli Belediyesi’nden evleri yanan Işıklar halkına şefkat eliNazilli Belediyesi’nden evleri yanan Işıklar halkına şefkat eli
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Aydın Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:26
İkindi
16:08
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Aile Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.