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Zift dolu tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı

15.09.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden zift tankeri devrildi. Yola dökülen zift yüzünden kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı miskinler yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir istikametinden Isparta istikametine seyir halinde olan 72 AJ 263 plakalı Ş.K. yönetimindeki zift dolu tanker, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası tankerde bulunan zift yola akarak kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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