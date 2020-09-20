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Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi

DİĞER HABERLERİ  | 20.09.2020 13:13 | Son Güncelleme

Aydın'da yaşayan 26 yaşındaki zihinsel engelli Onur Şahan, evine gelen emniyet ekiplerinin sürprizi sayesinde üniforma giydi, 155 ihbarlarını değerlendirdi, denetimlere katıldı ve "fahri polislik kartı" aldı

GÖKHAN DÜZYOL - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan "Polis Onur" lakaplı zihinsel engelli genç, emniyet ekiplerinin sürpriziyle bir günlüğüne temsili polis olma heyecanını yaşadı.

Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan 26 yaşındaki zihinsel engelli Onur Şahan, İncirliova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle hayalini gerçekleştirdi.

Şahan’ın ailesiyle iletişime geçen polis ekipleri, gencin evine gitti.

Polisleri karşısında görünce çok sevinen Şahan’a polis üniforması hediye edildi, fahri polislik kimlik kartı verildi.

Ekiplerce evinden alınan Şahan, polis otosuna bindirilerek ilçedeki denetimlere katıldı, 155 polis hattına gelen ihbarlara baktı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şahan, ilçedeki MOBESE kameralarını inceledi, polis telsiziyle bildirilen adrese ekip sevk etti.

- Ailesinin sevinci

Oğlunu polis üniformasıyla görünce gözleri dolan Gönül Şahan, AA muhabirine, oğlunun çok mutlu olduğunu, kendisine unutulmaz bir an yaşatıldığını söyledi.

Evladının polisleri çok sevdiğini aktaran Şahan "Allah her engelli ailesine böyle bir an tattırsın. Onur yatağa polis yeleğiyle giriyor. Uyanınca giyinip, kuşanıp ‘Mahalleyi beklemeye gidiyorum’ diyerek evden çıkıyor. Sokakta araçlarını yanlış park edenleri de uyarıyor. Bize verdiğiniz bu mutluluğu, bu gururu hiçbir kelimeyle anlatamam." dedi.

Şahan, oğlunun şehit haberlerinden etkilendiğini, şehit haberi aldığında namaz kılıp dua da ettiğini de söyledi.

Baba Turgut Şahan da evladına yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü amiri Erol Evcil de böylesi güzel bir ana katkı sağladıkları için sevinçli olduklarını vurguladı.

Onur Şahan da polislerle birlikte keyifli bir zaman geçirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

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