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Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

03.02.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, 3 aracın çarpışmış olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Mehmet B., idaresindeki 02 AG 639 plakalı Isuzu marka kamyonet, Ferhat Ç., idaresindeki 02 BD 295 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Halil I., idaresindeki 02 AAB 884 plakalı Volkswagen marka midibüs, Atatürk Bulvarı Polisevi yakınlarında bulunan kavşak içerisinde çarpıştı.

Adıyaman’da, 3 aracın çarpışmış olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet B., idaresindeki 02 AG 639 plakalı Isuzu marka kamyonet, Ferhat Ç., idaresindeki 02 BD 295 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Halil I., idaresindeki 02 AAB 884 plakalı Volkswagen marka midibüs, Atatürk Bulvarı Polisevi yakınlarında bulunan kavşak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Ferhat Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

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