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Ziraat Odasından ilaçlama çalışmalarına katkı

MANİSA HABERLERİ  | 22.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

İlçe genelinde yeni tip korona virüs salgınını önlemek için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Salihli Belediyesine Ziraat Odasından ilaç ve araç katkısı geldi.Salihli Belediyesi Temizlik İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü işbirliğinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının kesintiye uğramadan periyodik olarak devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarda Salihli’mizdeki kurum ve kuruluşların desteği çok önemli.

İlçe genelinde yeni tip korona virüs salgınını önlemek için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Salihli Belediyesine Ziraat Odasından ilaç ve araç katkısı geldi.
Salihli Belediyesi Temizlik İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü işbirliğinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının kesintiye uğramadan periyodik olarak devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarda Salihli’mizdeki kurum ve kuruluşların desteği çok önemli. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Bu anlamda, çalışmalarımıza ilaç ve araç katkısında bulunan Salihli Ziraat Odamıza ve Oda Başkanı Cem Yalvaç’a teşekkür ediyorum.” dedi.

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