SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Zlatan Ibrahimovic İtalya'ya döndü, karantinaya alındı!

Zlatan Ibrahimovic İtalya'ya döndü, karantinaya alındı!

İTALYA HABERLERİ  | 12.05.2020 11:48 | Son Güncelleme

Serie A ekiplerinden Milan'ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Milano'ya döndü. Golcü oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da gözler ligin akıbetine çevrildi. Diğer yandan ise Serie A takımlarının büyük bölümü oyuncularını hem COVID-19 testinden geçirmeye hem de bireysel idman programı uygulamaya başladı.

MİLANO'YA DÖNDÜ

Corriere dello Sport’un haberine göre, Milan’ın 38 yaşındaki İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic, özel uçakla ülkesi İsveç’ten Milano’ya geldi.

Zlatan 2 haftalık karantinada
İbrahimovic'in Milan’ın tesisleri Milanello'da kendisini iki haftalık karantinaya aldığı, takım arkadaşlarından ayrı şekilde bireysel idman yapabileceği bildirildi.

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ron

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
İtalyan kulübü üzen haberi verdi!İtalyan kulübü üzen haberi verdi!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcu hayatını kaybetti...

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcu hayatını kaybetti...

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

G.Saray'da şoke eden istifa

G.Saray'da şoke eden istifa

Kumda bile futbol oynamadın, G.saray'da nasıl oynayacaksın?

Kumda bile futbol oynamadın, G.saray'da nasıl oynayacaksın?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Fatih Terim herkesi aşık etti

Fatih Terim herkesi aşık etti

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

İtalya Ligi için tarih verildi!

İtalya Ligi için tarih verildi!

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zlatan Ibrahimovic İtalya'ya döndü, karantinaya alındı!

Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!

Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcu hayatını kaybetti...

Sampdoria'da 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Kulüpten flaş açıklama! 3 futbolcu korona...

Torino, bir futbolcularının koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı

İtalyan kulübü üzen haberi verdi!

Paulo Dybala'nın son testinin negatif sonuçlandığını açıkladı

Koronavirüs test sonucu açıklandı!

Totti'den Cengiz Ünder'e mesaj!

Totti'den Cengiz Ünder'e mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.