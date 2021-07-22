Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

