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Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yerli ve milli üretime geçiş için adım atıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin başvuru sahibi olduğu “Maden Şehitlerinin Çocukları Maden Makinaları Üretiyor” adlı projesi için Zonguldak Valisi BAKKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tutulmaz, BAKKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ve Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun’un katılımları ile destek sözleşmesi imzalandı.İstihdam edilebilirliğin önceliklendirildiği bu projede sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, gençlerin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ortam hazırlayarak yeni ürün ve faydalı model üretmelerine katkıda bulunarak istihdam artışına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yerli ve milli üretime geçiş için adım atıldı

2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin başvuru sahibi olduğu “Maden Şehitlerinin Çocukları Maden Makinaları Üretiyor” adlı projesi için Zonguldak Valisi BAKKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tutulmaz, BAKKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ve Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun’un katılımları ile destek sözleşmesi imzalandı.
İstihdam edilebilirliğin önceliklendirildiği bu projede sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, gençlerin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ortam hazırlayarak yeni ürün ve faydalı model üretmelerine katkıda bulunarak istihdam artışına katkıda bulunması amaçlanıyor. 40 madenci çocuğu, MAKZON Derneğine üye Maden ve Makine imalatı alanında faaliyet gösteren 34 işletme temsilcileri, Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri ve endüstri meslek lisesi makine teknolojileri alanından mezun işsiz gençler proje ile kurulacak CNC eğitim ve üretim atölyesinde eğitim alacak yerli ve milli üretime katkıda bulunacak, BAKKA, toplam 1.798.050,00 TL bütçeli proje için 1.600.000,00 TL hibe desteği verecek.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yerli ve milli üretime geçiş için adım atıldı

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