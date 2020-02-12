Zonguldak ve Karabük'ten Elazığ'daki depremzedeler için 5 tır yardım malzemesi gönderildi

ZONGULDAK/ Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım malzemelerini taşıyan 5 tır, Zonguldak ve Karabük'ten yola çıktı.

Zonguldak Valiliği ve Türk Kızılay Zonguldak Şubesince başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 50 ton kömür, 850 koli gıda malzemesi ve 3 bin termal battaniye ile çeşitli giysiler taşıyan 4 tır, protokol üyelerinin ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle Valilik önünden deprem bölgesine uğurlandı.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, yaptığı açıklamada, Türk halkının zor zamanları dayanışmayla atlatmayı bilen, bu coğrafyada asırlar boyu dimdik durmayı başaran büyük bir millet olduğunu söyledi.

Subaşı, "O milletin ecdadı olarak biz de bundan sonra da bu coğrafyada bize emanet edilen bu büyük devlete ve bu büyük milletin varlığına sahip çıkarak bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başaracağız." dedi.

Bölgede yaraların hızlıca sarılması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Subaşı, "Canlarını, mallarını kaybeden insanlarımıza devletimiz anında, tek vücut olarak yardım etmiştir. Elbetteki felaketin büyüklüğü karşısında bu yardımların kesintisiz, sürdürülebilir şekilde devam etmesi gerekmektedir." diye konuştu.