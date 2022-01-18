Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Bu sebeple taşımalı eğitimde 19 Ocak çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini aktaran Altay, ilçe merkezinde ve Çaydeğirmeni'nde yarın eğitim öğretimin devam edeceğini duyurdu.



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