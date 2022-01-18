YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

18.01.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Bu sebeple taşımalı eğitimde 19 Ocak çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini aktaran Altay, ilçe merkezinde ve Çaydeğirmeni'nde yarın eğitim öğretimin devam edeceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulunduGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:35
Akşam
17:58
Yatsı
19:23
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.