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Zonguldaklı milli boksör Kastamonu’da kampa girdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

Zonguldaklı milli boksör Yavuz Kargidan Kastamonu’da kampa girdi.

Zonguldaklı milli boksör Kastamonu’da kampa girdi

Zonguldaklı milli boksör Yavuz Kargidan Kastamonu’da kampa girdi. Kargidan kampı en iyi şekilde temsil ederek ay yıldızlı formayı yeniden giymeyi hedefliyor.
Milli boks antrenörü İshak Tiryaki yönetiminde Avrupa ve Dünya Şampiyonası hazırlıklarını kentte tamamlayan milli boksör Yavuz Kargidan, Gençler milli takım kampı için Kastamonu Kadıdağı’na gitti. 15 gün boyunca kamp da güç kuvvet depolayacak olan Kargidan 20 Mart tarihinde kampın ilk etabı tamamlayacak. 27 Mart tarihinde kampın ikinci etabını da Kastamonu’da devam edecek olan milli boksör Yavuz Kargidan, ikinci etabıda başarı ile tamamlayarak ay yıldızlı formayı yeniden giymeyi hedefliyor.
İshak Tiryaki, "Gençler Milli takım kampı Kastamonu Kadıdağında devam ediyor. Milli Boksör Yavuz Kargidan ilk etap kampında yer alıyor. İlk etapın ardından ikinci etap kampıda da yine aynı yerde olacak. İkinci etap kampında sporcuların göstereceği performans neticesinde Türkiye’yi temsil edecek sporcular belirlenecek. Hedefimiz milli formayı giyerek Avrupa ve Dünya Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk hedefliyoruz’’dedi.

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