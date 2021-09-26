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Zonguldak'ta ağabeyi ve yengesini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

26.09.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta ağabeyi ve yengesini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silahlı kavgada ağabeyi ve yengesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Saltukova beldesi Düz Mahallesi'nde önceki gün çıkan kavgada ağabeyi M.Ö. ile yengesi A.Ö'yü silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.Ö. ile A.Ö'nün Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

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