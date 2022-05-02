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Zonguldak'ta araçla çarpışıp ormanlık alana devrilen otomobilin sürücüsü öldü

02.05.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta araçla çarpışıp ormanlık alana devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde araçla çarpıştıktan sonra ormanlık alana devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Plakaları henüz öğrenilemeyen U.A.Ş. idaresindeki otomobil ile A.Ç'nin kullandığı otomobil, Onurlu köyünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.Ç. yönetimindeki otomobil, yaklaşık 100 metreden ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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