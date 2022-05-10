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Zonguldak'ta ata tohumuyla üretilen fidelere vatandaşlardan yoğun talep

10.05.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta ata tohumuyla üretilen fidelere vatandaşlardan yoğun talep

Ereğli'de belediye seralarında 100 bin ata tohumuyla elde edilen fidelerin dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ereğli Belediyesince Delihakkı mevkisindeki seralarda yetiştirilen domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinin dağıtımı, Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri, dağıtım noktalarında oluşan yoğunluk ve uzun kuyruklar nedeniyle bariyerlerle meydanda önlem aldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, ata tohumlarıyla elde edilen 100 bin fidenin dağıtımına gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Bölgedeki verimli toprakların yeterince kullanılamadığını ve bu doğrultuda vatandaşlara ata tohumlardan oluşan fideleri dağıtmak için 3 yıldır çalışma yürüttüklerini anlatan Posbıyık, "İlk etapta kurduğumuz 3 sera sayısını 5'e çıkardık ve çoğaltmaya da devam edeceğiz. Köylerimize kadar fidelerimizi dağıtmak istiyoruz." dedi.

- "Ata tohumlarını çoğaltmak milli görevimiz"

Posbıyık, temin edilen tohumların seralarda ekilerek her yıl kontrol altında tutulduğunu belirterek, "Fideleri ekiyoruz, bakıyoruz ve yaban olanları temizliyoruz. Kimyasal olayla karşılaşmamış genetiği sağlam tohumlardan fide üretmeye çalışıyoruz. Bu yıl 100 bin fide dağıtıyoruz. İleriki yıllarda bunu daha da çoğaltacağız." şeklinde konuştu.

Fidelerin çok büyük emek istediğini anlatan Posbıyık, "Bu ülkede tarımın güçlenmesi için çaba gösteriyoruz. Bu ata tohumlarını çoğaltmak milli görevimizdir. Sadece Ereğli'den değil, başka illere de gönderelim ki ata tohumunu çoğaltalım." ifadesini kullandı.

Park ve Bahçeler Müdürü Sezgin Okumuş da dağıtımlarının süreceğini kaydetti.

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