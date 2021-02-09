Zonguldak'ta babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, baba Mehmet Ş'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Egemen Ş, avukatı ve yakınları katıldı.

Sanık avukatı müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- Olay

İlçeye bağlı Güney Mahallesi'nde, 22 Ekim'de Mehmet Ş. (50) ile oğlu Egemen Ş. (29) arasında araba kullanımı konusunda tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Egemen Ş, babasını göğsünden bıçaklamıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Mehmet Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

