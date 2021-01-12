Zonguldak'ta cinayet sanığı hakim karşısına çıktı

Zonguldak'ta bir kişiyi market alışverişinden evine döndüğü sırada tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Cafer B. ile maktul Şaban Köroğlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Cafer B, savunmasında, Şaban Köroğlu'nun 20 yıl yanında çalıştığını belirterek, cinayeti işlemediğini öne sürdü.

Şaban Köroğlu'nun evini bilmediğini, kızına gittiğini anlatan Cafer B, "Damadımı aramama rağmen telefonu açmadığından kızıma gitmedim. Bana dönüş yapmasını bekliyordum. Kızımın evi sokak dar olduğu için 'Arabayla oraya girersem dönemem.' diye arabayla oraya kadar girmedim. Orada 10-15 dakika kadar bekledim, orada dururken kimseyi görmedim." ifadelerini kullandı.

Cafer B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Maktul Şaban Köroğlu'nun eşi Hakibar Köroğlu da sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, olay günü evde olduğunu ve eşinin eve geldiğini söyledi.

Eşinin, çocuklara "Size göre poşetlerde bir şey yok, hadi markete gidelim." dediğini aktaran Hakibar Köroğlu, şunları kaydetti: