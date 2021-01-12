YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta cinayet sanığı hakim karşısına çıktı

Zonguldak'ta cinayet sanığı hakim karşısına çıktı

12.01.2021 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta cinayet sanığı hakim karşısına çıktı

Zonguldak'ta bir kişiyi market alışverişinden evine döndüğü sırada tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Cafer B. ile maktul Şaban Köroğlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Cafer B, savunmasında, Şaban Köroğlu'nun 20 yıl yanında çalıştığını belirterek, cinayeti işlemediğini öne sürdü.

Şaban Köroğlu'nun evini bilmediğini, kızına gittiğini anlatan Cafer B, "Damadımı aramama rağmen telefonu açmadığından kızıma gitmedim. Bana dönüş yapmasını bekliyordum. Kızımın evi sokak dar olduğu için 'Arabayla oraya girersem dönemem.' diye arabayla oraya kadar girmedim. Orada 10-15 dakika kadar bekledim, orada dururken kimseyi görmedim." ifadelerini kullandı.

Cafer B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Maktul Şaban Köroğlu'nun eşi Hakibar Köroğlu da sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, olay günü evde olduğunu ve eşinin eve geldiğini söyledi.

Eşinin, çocuklara "Size göre poşetlerde bir şey yok, hadi markete gidelim." dediğini aktaran Hakibar Köroğlu, şunları kaydetti:

"Çocuğumla bakkala gittiler, sonra ben evde üç el silah sesi duydum ama çıkmadım. Kızım koşarak geldi, 'Babamı vurdular anne.' dedi. Koştum, eşim yerde yatıyordu. Bana, 'Çocukları al, beni böyle görmesinler.' dedi. Çocukları komşuma götürdüm, hastane çok yakındı. Ambulansla hastaneye götürüldü. Eşim bana işle ilgili hiçbir şey söylemezdi, işleri zaten sıkıntılıydı. Evde huzur bozulmasın diye bir şey söylemezdi. Şikayetçiyim, sanık Karaelmas'taki evimize gelmişti ancak bu adresimize gelmedi. Sanıkla daha önce iyi görüşüyorduk, pikniğe de gitmiştik."

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatların savunma yapmaları için süre vererek için duruşmayı erteledi.

- Olay

Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta 14 Ekim 2020'de market alışverişinden evine dönerken tabancayla yaralanarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban Köroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili Cafer B. ile oğlu S.B. gözaltına alınmış, Cafer B. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmış, oğlu S.B. serbest bırakılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

Zonguldak Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:11
Öğle
13:06
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:17

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Site Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Bozkurt, nakliyeci esnafını dinledi

Bozkurt, nakliyeci esnafını dinledi

Rektör Çufalı, "Yeni dönemlerde yeni eğitim anlayışları teknolojiyi kullanarak gelişiyor"

Rektör Çufalı, "Yeni dönemlerde yeni eğitim anlayışları teknolojiyi kullanarak gelişiyor"

ZOKEV ödülleri açıklandı

ZOKEV ödülleri açıklandı

Devrek’ten Türkiye’ye fide dağıtılacak

Devrek’ten Türkiye’ye fide dağıtılacak

Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütun ayağı ve sütun başı ele geçirildi

Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütun ayağı ve sütun başı ele geçirildi

Zonguldak Emniyeti, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışıyor

Zonguldak Emniyeti, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.