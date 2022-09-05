YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen işçi 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen işçi 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

05.09.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen işçi 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sezai Nalbant (51), Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokak'ta 29 Ağustos'ta hareket halindeki çöp kamyonundan dengesini kaybederek düştü.

Başını asfalta çarparak yaralanan Nalbant, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nalbant, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandıZonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
GÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulunduGÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybettiHatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak çöp kamyonu düşme

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:16
Öğle
12:57
İkindi
16:35
Akşam
19:28
Yatsı
20:52
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.