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Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.03.2020 18:31 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmacı köyü mevkisinde, Erol T'nin kullandığı 67 TY 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatice T. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası Zonguldak

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