YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta eski okullarına geçmek isteyen öğrenci ve veliler eylem yaptı

Zonguldak’ta eski okullarına geçmek isteyen öğrenci ve veliler eylem yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi olup da Mithatpaşa İlköğretim binasında eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerin velileri, yapımı tamamlanan Gazi İlköğretim Okulu’nda eğitim-öğretime devam etmek için eylem yaptı.Yaklaşık 4 yıl önce Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Gazi İlköğretim Okulu dayanıklı olmadığı için yıkılmış ve yeni binanın yapımına başlanmıştı.

Zonguldak’ta Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi olup da Mithatpaşa İlköğretim binasında eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerin velileri, yapımı tamamlanan Gazi İlköğretim Okulu’nda eğitim-öğretime devam etmek için eylem yaptı.
Yaklaşık 4 yıl önce Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Gazi İlköğretim Okulu dayanıklı olmadığı için yıkılmış ve yeni binanın yapımına başlanmıştı. İnşaatın tamamlanmasının ardından Mithatpaşa Okulu’nda okumak zorunda kalan öğrencilerin velileri, yeni okula sadece ilkokul ortaokul ve lise aynı okulda devam edeceğinin söylemesinden dolayı tepki gösterdi. Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer ve çok sayıda öğrenci velisi öğrencilerle birlikte ilk olarak Mithatpaşa Okulu’nun önünde eylem yaptı.
Okul Aile Birliği Başkanı Sümer, burada yaptığı açıklamada, ’"Biz okulumuzu istiyoruz, çocuklarımız sınavlara hazırlanacak ve ilkokul öğrencisinin laboratuvara ihtiyacı yok. Okul bizim. Biz yeni okuldan eğitim-öğretime devam etmek istiyoruz. Biz yıllardır bu anı bekliyorduk. Eski okulumuza geçmeyi bekliyorduk. Ama hayal kırıklığı içerisindeyiz" ifadesini kullandı.
Veliler ardından Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Gazi İlköğretim Okuluna gittiler. Bu esnada velilerle İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından veliler Gazipaşa caddesinde ’Okulumuzu istiyoruz’ sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Velilerin yoldan yürüme sebebiyle trafik bir süre aksadı. Veliler daha sonra Valilik önüne gelerek İstiklal Marşı’nı okudu. Akabinde Vali Erdoğan Bektaş, toplantı odasında öğrenci velileri ile bir araya geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Başkan Avcı projelerini anlattı

Başkan Avcı projelerini anlattı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:11
İkindi
15:46
Akşam
18:10
Yatsı
19:34

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Aslıyıldız Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi

Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Çaycuma’da Hayvan Barınağı Kısa Sürede Hizmete Girecek

Çaycuma’da Hayvan Barınağı Kısa Sürede Hizmete Girecek

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Beü'de Stant Açılışı Yapıldı

Beü'de Stant Açılışı Yapıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.