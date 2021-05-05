YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta gal arısına karşı mücadele edecek böcekler doğaya bırakıldı

Zonguldak'ta gal arısına karşı mücadele edecek böcekler doğaya bırakıldı

05.05.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Laboratuvar ortamında yetiştirilen "torymus sinensis" adlı böceklerin kestane ağaçlarının yapraklarına bırakılarak, gal arısının verdiği zararın önüne geçilmesi hedefleniyor

1/

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında yetiştirilen "torymus sinensis" adlı böcekler, kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele edecek.

Kestane üreticisini büyük kayba uğratan gal arısı zararlısına karşı çalışma başlatan yetkililer, Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarında üretilen yaklaşık 1050 "torymus sinensis" böceğini, Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyü ormanlarına bıraktı.

Kavanozlarla getirilerek kestane ağaçlarının yapraklarına bırakılan böceklerle gal arısının verdiği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

- "Bugüne kadar yaklaşık 1050 böcek ürettik"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere, kestane ormanlarının bölge için önem arz ettiğini belirterek, kestanelere zarar veren bir parazitin doğal yolla sonlandırılmasına yönelik bir çalışma yapıldığını söyledi.

Kestane ve kestane balına olumsuz yansıyacak zararlıyla ilgili mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini aktaran Tutulmaz, "Bunları bugün doğaya bırakıyoruz. Bu bölge hem kestane balıyla hem de kestanesiyle ünlü. Buradan hem vatandaşlarımıza hem de ülkemizin ekonomisine önemli bir katkı sağlanıyor. Bu parazitle mücadeleyi kazanamazsak uzun vadede bu değerlerimizden uzaklaşmak durumunda kalacağız. İnşallah bu biyolojik mücadelede başarılı oluruz." diye konuştu.

- "Amacımız kestanelerde meyve verimini düşürücü etkenleri önlemek"

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini, buna karşı biyolojik mücadele yaptıklarını dile getirdi.

Gal arısının, yumurtalarını kestanelerin tomurcuklarına bıraktığını anlatan Bayraktaroğlu, "Dolayısıyla burada çiçek, yaprak ve meyve oluşumunu engelleyecek şekilde etkide bulunuyor. Buna karşı torymus sinensis ürettik. 100 dişi, 50 erkek olacak şekilde özel koloniler oluşturup onları doğaya salıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1050 böcek ürettik. Amacımız doğadaki dengeyi korumak, özellikle kestanelerde meyve verimini düşürücü etkenleri önlemek. Kestane balı kaliteli bir bal, bunun da verimini artırmak amacıyla bu çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandıTürkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:37
Öğle
12:55
İkindi
16:48
Akşam
20:02
Yatsı
21:38

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.