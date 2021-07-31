Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü epilepsi nöbeti geçiren çocuğu sağlık ekiplerine yetiştirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü şoförü, araçta epilepsi nöbeti geçiren 1 yaşındaki çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Bölücek Mahallesi'nde dün halasıyla özel halk otobüsüne binen 1 yaşındaki E.A. epilepsi nöbeti geçirdi.

E.A'nın halası durumu otobüs şoförü Hamit Yavuz'a bildirerek kendilerini hastaneye götürmesini istedi.

Bir başka yolcu tarafından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine Yavuz, güzergahından çıkarak Kışla Kavşağı'nda çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

İlçedeki özel bir hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.



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