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Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü epilepsi nöbeti geçiren çocuğu sağlık ekiplerine yetiştirdi

31.07.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü şoförü, araçta epilepsi nöbeti geçiren 1 yaşındaki çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Bölücek Mahallesi'nde dün halasıyla özel halk otobüsüne binen 1 yaşındaki E.A. epilepsi nöbeti geçirdi.

E.A'nın halası durumu otobüs şoförü Hamit Yavuz'a bildirerek kendilerini hastaneye götürmesini istedi.

Bir başka yolcu tarafından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine Yavuz, güzergahından çıkarak Kışla Kavşağı'nda çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

İlçedeki özel bir hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

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