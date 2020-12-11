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Zonguldak'ta ıhlamur ağaçları örgü motifleriyle süslendi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.12.2020 17:29 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta ıhlamur ağaçları örgü motifleriyle süslendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kapalı pazar yeri girişinde bulunan ıhlamur ağaçlar,ı kadınlar tarafından örgü motifleriyle kaplandı.

Ereğli Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, ördükleri çeşitli motiflerle pazar yeri girişinde bulunan 3 ıhlamur ağacının gövdesini süsledi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehri güzelleştirme adına başlatılan çalışmanın örnek olmasını diledi.

Kenti el birliğiyle güzelleştirmek istediklerini belirten Posbıyık, "Salgının neden olduğu sıkıntılı günlerden herkes olumsuz etkilendi, küçük dokunuşlarla fark oluşturalım istedik." dedi.

Meclis üyesi Yaşare Aydın da kadın elinin değdiği yerlerin güzelleştiğini, bu doğrultuda hazırlanan projenin hayata geçirildiğini dile getirerek, diğer ağaçları da örgü motifleriyle kaplamaya devam edeceklerini kaydetti.

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