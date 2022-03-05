Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta ev ve iş yerlerinden enerji nakil hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ve Ereğli ilçelerindeki mahalle ve köylerde ev ve iş yerlerinden enerji nakil hattı kabloları çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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