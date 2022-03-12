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Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti

12.03.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan 5 hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye götürüldü.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, ilçe genelinde etkili olan kar nedeniyle evlerinden çıkamayan hastalar için ekip kurduklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarların kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu anlatan Aydın, "Engellilerin de aralarında bulunduğu 5 hastamızı evlerinden araçlarımızla alarak hastanelere ulaştırdık. Tedavileri bittikten sonra da yine araçlarla evlerine bıraktık." dedi.

Aydın, belediye bünyesindeki engelli aracıyla da özel bireylerin ihtiyaçlarına cevap verdiklerini kaydetti.

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