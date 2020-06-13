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Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 5 kişiye para cezası

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.06.2020 20:58 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 5 kişiye para cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye 1960 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murtaza Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan operasyonda R.G, B.D, C.T, M.A. ve S.G, kumar oynadıkları sırada gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatan ekipler, bazı oyun malzemeleri ile 1035 lira ele geçirdi.

Ekipler tarafından bu kişilere toplam 1960 lira para cezası uygulandı.

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