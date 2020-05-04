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Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişiye para cezası

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.05.2020 00:23 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişiye para cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişiye 101 bin 760 lira para cezası verildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda kısıtlamayı ihlal eden 32 kişiye 101 bin 760 lira para cezası verildi, iş yeri açma kapama yasağına uymadığı gerekçesiyle 1 markete de idari işlem başlatıldı.

Ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

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