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Zonguldak'ta son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan öldü

31.10.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son 15 günde aynı aileden 4 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Kirmanlı Mahallesi'nde yaşayan Afşin (82), eşi Nihan ile oğulları Şükrü (54) ve Cihat Yumurtaş (52), Kovid-19 teşhisiyle Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumları ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan aileden Şükrü Yumurtaş 15 Ekim'de, baba Afşin 19 Ekim'de, anne Nihan 20 Ekim'de, Cihat Yumurtaş ise bugün yaşamını yitirdi.

Cihat Yumurtaş'ın cenazesi, Ali Molla Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Yumurtaş ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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