Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı köyündeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, izinsiz olarak kenevir yetiştirdiği belirlenen G.D'yi (31) gözaltına aldı.
Operasyonda 31 kök kenevir ele geçirildi.
- Alaplı'da 2 kişi gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaplı Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari faaliyetler sonucu Kılçak köyü Fatih Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.T. (33) ve F.K. (26) gözaltına alındı, 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.