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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

20.07.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve içimde kullanılan aparat, tabanca ve mermi ele geçirildi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 6 zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "ateşli silah bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak emniyet jandarma

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