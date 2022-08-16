Zonguldak'ta üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde araçlarıyla kırmızı ışıkta geçen 2 şüpheli, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçtaki şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, 82 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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