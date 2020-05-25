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Zonguldak'ta vurulan yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.05.2020 16:27 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta vurulan yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındı

Zonguldak'ta kaçak avcıların vurarak telef ettiği yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Devrek Dorukhan Ormanları 18. Bölge'de kaçak avcılar tarafından vurularak telef edilen yaban domuzunun yanında bekleyen yavrusunu gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, domuz yavrusunu koruma altına aldı.

Domuz yavrusu, sağlık kontrolünün ardından Gökçebey ilçesindeki özel bir fabrikaya ait hayvanat bahçesine teslim edildi.

Öte yandan, 15 günlük olduğu tahmin edilen yavrunun, belli bir olgunluğa ulaştığında yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

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