YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta yılın ustası ve çırağı seçildi

Zonguldak’ta yılın ustası ve çırağı seçildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde tesisat ustası çırağı Gürkan Yıldız ve Teknopark çalışanı kalfa Hasan Barış Karakaş, yılın çırak ve kalfası seçildi.Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden ve Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Çoşkun tarafından yılın kalfa ve çırağı çalıştıkları işyerlerinde ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Zonguldak’ta yılın ustası ve çırağı seçildi

Zonguldak’ta Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde tesisat ustası çırağı Gürkan Yıldız ve Teknopark çalışanı kalfa Hasan Barış Karakaş, yılın çırak ve kalfası seçildi.
Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden ve Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Çoşkun tarafından yılın kalfa ve çırağı çalıştıkları işyerlerinde ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. Hediyelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen tebrik belgeleri de yılın kalfası ve çırağına takdim edildi.

Zonguldak’ta yılın ustası ve çırağı seçildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Zonguldak Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
12:53
İkindi
16:22
Akşam
19:08
Yatsı
20:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Canan Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.